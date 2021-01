Europa al rallentatore sull’ok ad AstraZeneca. "Senza vaccini rischio altri 50mila morti"

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Allarme per i ritardi. L'autorizzazione al siero di Oxford attesa solo il 29 gennaio. Poi servono 14 giorni per la distribuzione. Pressing'Ema degli operatori sanitari: "Bisogna fare presto, la ...

zazoomblog : Europa al rallentatore sullok ad AstraZeneca. Senza vaccini rischio altri 50mila morti - #Europa #rallentatore… -

Ultime Notizie dalla rete : Europa rallentatore

Il Sole 24 ORE

Allarme per i ritardi. L’autorizzazione al siero di Oxford attesa solo il 29 gennaio. Poi servono 14 giorni per la distribuzione. Pressing sull’Ema degli operatori sanitari: "Bisogna fare presto, la c ...Allarme per i ritardi. L’autorizzazione al siero di Oxford attesa solo il 29 gennaio. Poi servono 14 giorni per la distribuzione. Pressing sull’Ema degli operatori sanitari: "Bisogna fare presto, la c ...