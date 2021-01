Etna regala grande spettacolo. Doppio trabocco della lava, il video (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Nella notte tra il 18 ed il 19 gennaio una spettacolare eruzione si è elevata dall’Etna. Due diversi bracci lavici sono emersi dall’area sommitale di quello che è il vulcano più alto d’Europa, che si eleva fino a 3326 metri sopra il livello del mare. Secondo quanto evidenziato dall’Ingv di Catania, nell’ambito di un’intensa attività stromboliana il primo trabocco di lava dal cratere di Sud-Est si è diretto verso la desertica Valle del Bove, raggiungendo un’altezza di circa 2900 metri sul livello del mare. Un secondo braccio lavico è stato rilevato dal lato nord dello stesso cratere. Le colate si sono poi raffreddate. L’ampiezza del tremore vulcanico ha fatto registrare un rapido decremento, assieme a quello del tremore infrasonico, passato il picco della spettacolare eruzione dall’Etna. Immagine del ... Leggi su meteogiornale (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Nella notte tra il 18 ed il 19 gennaio una spettacolare eruzione si è elevata dall’. Due diversi bracci lavici sono emersi dall’area sommitale di quello che è il vulcano più alto d’Europa, che si eleva fino a 3326 metri sopra il livello del mare. Secondo quanto evidenziato dall’Ingv di Catania, nell’ambito di un’intensa attività stromboliana il primodidal cratere di Sud-Est si è diretto verso la desertica Valle del Bove, raggiungendo un’altezza di circa 2900 metri sul livello del mare. Un secondo braccio lavico è stato rilevato dal lato nord dello stesso cratere. Le colate si sono poi raffreddate. L’ampiezza del tremore vulcanico ha fatto registrare un rapido decremento, assieme a quello del tremore infrasonico, passato il piccospettacolare eruzione dall’. Immagine del ...

THENEWVMAX : RT @SicilyVisit: L’Etna regala emozioni! Ecco di cosa potrebbe vivere la Sicilia, di turismo, ed invece... Grazie madre natura, grazie Etna… - RadioR101 : #R101FuoriOndaNews: nuova spettacolare eruzione dell'Etna ? - allisonscola : RT @SicilyVisit: L’Etna regala emozioni! Ecco di cosa potrebbe vivere la Sicilia, di turismo, ed invece... Grazie madre natura, grazie Etna… - profluigimarino : RT @igersItalia: L'#Etna, 'A Muntagna' siciliana per antonomasia, in questi giorni regala meraviglia e spavento. Sul #vulcano più alto d'E… - Borzac : RT @igersItalia: L'#Etna, 'A Muntagna' siciliana per antonomasia, in questi giorni regala meraviglia e spavento. Sul #vulcano più alto d'E… -