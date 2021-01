Esplosione in una palazzina vicino a una scuola e una casa di riposo: ci sono morti e feriti (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Enorme Esplosione nella calle Toledo nel centro di Madrid , in una palazzina, nei pressi di alcuni edifici ad alta concentrazione di persone: nello specifico una scuola, un hotel, una chiesa ed una casa di riposo. I soccorsi sono giunti immediatamente sul posto e si cerca minuto dopo minuto di comprendere il numero di persone coinvolte, nonché il numero di vittime e feriti. Per ora si parla di un numero provvisorio di 3 morti e diversi feriti. Centro di Madrid invaso dalle macerie Non ci sono ancora elementi che permettano di capire cosa avrebbe provocato l’Esplosione all’interno dell’edificio, anche se si ipotizza si possa esere trattato di una fuga di gas. Diverse squadre di soccorritori, ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Enormenella calle Toledo nel centro di Madrid , in una, nei pressi di alcuni edifici ad alta concentrazione di persone: nello specifico una, un hotel, una chiesa ed unadi. I soccorsigiunti immediatamente sul posto e si cerca minuto dopo minuto di comprendere il numero di persone coinvolte, nonché il numero di vittime e. Per ora si parla di un numero provvisorio di 3e diversi. Centro di Madrid invaso dalle macerie Non ciancora elementi che permettano di capire cosa avrebbe provocato l’all’interno dell’edificio, anche se si ipotizza si possa esere trattato di una fuga di gas. Diverse squadre di soccorritori, ...

