Esplosione di un palazzo a Madrid: almeno tre i morti (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Nel centro di Madrid, precisamente in calle de Toledo, è esplosa una palazzina. La deflagrazione, forse causata da una fuga di gas, è avvenuta verso le tre del pomeriggio di oggi, mercoledì 20 gennaio. Secondo quanto riporta El Pais, sono almeno tre i morti. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e la zona è stata evacuata. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Nel centro di, precisamente in calle de Toledo, è esplosa una palazzina. La deflagrazione, forse causata da una fuga di gas, è avvenuta verso le tre del pomeriggio di oggi, mercoledì 20 gennaio. Secondo quanto riporta El Pais, sonotre i. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e la zona è stata evacuata. L'articolo proviene da Italia Sera.

