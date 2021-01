Esclusiva | il Cosenza corteggia Romulo E aspetta il sì per Trotta

Leggi su alfredopedulla

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Ilvuole piazzare due colpi importanti di mercato. Il club calabrese nelle ultime ore ha fatto una proposta al centrocampista svincolato, classe 1987, un passato importante anche con Juve, Verona, Genoa e Lazio. I sillani non si fermano qui: la società è in pressing su Marcello, attaccante classe 1992, di proprietà del Frosinone ma attualmente in prestito al Famalicao, in Portogallo. Ilspera di chiudere entrambi i colpi per rafforzare ulteriormente l’organico. Foto: Instagram personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.