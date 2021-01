Erika Gamper, la nota fotografa muore per fare uno scatto FOTO (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Addio ad Erika Gamper, FOTOgrafa molto conosciuta in Trentino e che ha perso la vita a seguito di uno sfortunato e tragico incidente. Ha perso la vita, Erika Gamper, e facendo la cosa che più amava. Lei era una FOTOgrafa molto conosciuta in tutta l’Alta Val Martello ed il Trentino-Alto Adige in generale. Aveva 58 L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Addio admolto conosciuta in Trentino e che ha perso la vita a seguito di uno sfortunato e tragico incidente. Ha perso la vita,, e facendo la cosa che più amava. Lei era unamolto conosciuta in tutta l’Alta Val Martello ed il Trentino-Alto Adige in generale. Aveva 58 L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Corriere : Bolzano, precipita da un ponte per fare uno scatto: muore la fotografa Erika Gamper - romi_andrio : RT @Corriere: Bolzano, precipita da un ponte per fare uno scatto: muore la fotografa Erika Gamper - Italia_Notizie : Bolzano, morta la fotografa Erika Gamper: precipitata da un ponte per fare uno scatto - avv_procopio : RT @Corriere: Bolzano, precipita da un ponte per fare uno scatto: muore la fotografa Erika Gamper - BreakingItalyNe : RT @Corriere: Bolzano, precipita da un ponte per fare uno scatto: muore la fotografa Erika Gamper -

Ultime Notizie dalla rete : Erika Gamper Bolzano, morta la fotografa Erika Gamper: precipitata da un ponte per fare uno scatto Corriere della Sera Erika Gamper, la nota fotografa muore per fare uno scatto FOTO

Addio ad Erika Gamper, fotografa molto conosciuta in Trentino e che ha perso la vita a seguito di uno sfortunato e tragico incidente ...

Bolzano, morta la fotografa Erika Gamper: precipitata da un ponte per fare uno scatto

Erika Gamper, 58enne giornalista e fotografa in pensione del Dolomiten, è morta ieri mentre cercava di scattare una foto in Alta Val Martello dove ...

Addio ad Erika Gamper, fotografa molto conosciuta in Trentino e che ha perso la vita a seguito di uno sfortunato e tragico incidente ...Erika Gamper, 58enne giornalista e fotografa in pensione del Dolomiten, è morta ieri mentre cercava di scattare una foto in Alta Val Martello dove ...