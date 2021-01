Era partito per la Siria nemmeno 18enne per unirsi ad al-Qaeda: arrestato foreign fighter italiano. “Altri 146 connazionali tra i jihadisti” (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Si è radicalizzato rapidamente e non aveva nemmeno 18 anni quando a ottobre 2014 partì dalla Svizzera, dove si era trasferito con i genitori abruzzesi, per raggiungere il porto di Bari e imbarcarsi per la Turchia, principale Paese d’accesso dei miliziani stranieri che si sono recati in Siria per combattere al fianco delle milizie jihadiste contro il regime di Bashar al-Assad. Il foreign fighter 24enne originario di Pescara è stato arrestato dalla polizia in Turchia e si trova adesso nelle mani delle autorità italiane con le accuse di associazione con finalità di terrorismo anche internazionale, arruolamento, apologia del terrorismo e istigazione a commettere crimini aventi tali finalità. Reati commessi nell’area di Idlib sotto la bandiera dell’allora Jabhat al-Nusra, braccio armato di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Si è radicalizzato rapidamente e non aveva18 anni quando a ottobre 2014 partì dalla Svizzera, dove si era trasferito con i genitori abruzzesi, per raggiungere il porto di Bari e imbarcarsi per la Turchia, principale Paese d’accesso dei miliziani stranieri che si sono recati inper combattere al fianco delle milizie jihadiste contro il regime di Bashar al-Assad. Il24enne originario di Pescara è statodalla polizia in Turchia e si trova adesso nelle mani delle autorità italiane con le accuse di associazione con finalità di terrorismo anche internazionale, arruolamento, apologia del terrorismo e istigazione a commettere crimini aventi tali finalità. Reati commessi nell’area di Idlib sotto la bandiera dell’allora Jabhat al-Nusra, braccio armato di ...

