Equiseto | spopola il rinforzante naturale per unghie fragili

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Avete mai sentito parlare dell’? Si tratta di una pianta che può rivelarsi molto utile in caso di. Le sue proprietà fitoterapiche lo annoverano tra i migliori remineralizzanti presenti in natura: contiene, infatti, alte percentuali di potassio, silicio, flavonoidi e vitamine. Capita purtroppo che anche le mani più curate vadano incontro ad indebolimento della falda ungueale, con conseguenti disagi non indifferenti, non solo dal punto di vista estetico! Le cause sono da ritrovare in eccessivo stress, mancanza di sali minerali, carenza di calcio ed estrema stanchezza. Per questo, questo rimedioed efficace si presta ad un pronto soccorso e ad una soluzione risolutiva che sta prendendo sempre maggior piede nelle cure fai da te! Curiose di scoprire come fare? ...