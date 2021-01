Entrare su whatsapp senza far apparire lo stato online? Ecco come fare (Di mercoledì 20 gennaio 2021) whatsapp è sicuramente una delle app di messaggistica più scaricate negli ultimi anni. Grazie alle tantissime funzionalità che è in grado di offrire, infatti, è stato scaricato da oltre due miliardi di persone. Tuttavia, nonostante queste premesse, c’è un dettaglio che fa storcere il naso agli utilizzatori di questa applicazione, ovvero l’obbligo di apparire online una volta entrato. Al momento, infatti, whatsapp consente ai propri utenti di togliere l’indicazione sull’ultimo accesso, ma non permette di risultare completamente invisibili. come apparire invisibili su whatsapp Per dare un’occhiata alle conversazioni in arrivo senza farsi scoprire dal mittente ci sono tanti trucchetti, tra cui quello di disattivare le conferme ... Leggi su viaggiarealverde (Di mercoledì 20 gennaio 2021)è sicuramente una delle app di messaggistica più scaricate negli ultimi anni. Grazie alle tantissime funzionalità che è in grado di offrire, infatti, èscaricato da oltre due miliardi di persone. Tuttavia, nonostante queste premesse, c’è un dettaglio che fa storcere il naso agli utilizzatori di questa applicazione, ovvero l’obbligo diuna volta entrato. Al momento, infatti,consente ai propri utenti di togliere l’indicazione sull’ultimo accesso, ma non permette di risultare completamente invisibili.invisibili suPer dare un’occhiata alle conversazioni in arrivofarsi scoprire dal mittente ci sono tanti trucchetti, tra cui quello di disattivare le conferme ...

harlightsup : comunque non esiste ansia più forte di entrare su whatsapp e ritrovarti 150 messaggi nel gruppo dell’università - poiintbreak_ : dura non poter entrare su whatsapp perché stai evitando una persona - dearvpatxnce : @hazzymazzy non mi fa entrare su whatsapp dhsksks - albanixelisa : chi vuole entrare in un gruppo whatsapp??? :):):)@faanculoo - XSWEETCREATVREX : che palle non riesco a entrare su whatsapp ho il telefono pieno -