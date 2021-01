Ennesima tragedia sull’Appia: uomo travolto e ucciso mentre passeggiava (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Un uomo di 46 anni è stato travolto e ucciso ieri sera da un’auto mentre era a piedi sul ciglio della strada statale Appia, a Sessa Aurunca, nel Casertano. L’uomo, secondo quanto accertato dai carabinieri, passeggiava a non molta distanza da casa nella frazione Cascano di Sessa, quando è stato investito dalla vettura guidata da un imprenditore, che probabilmente non l’ha visto a causa del buio. A notare il corpo esanime sul ciglio della strada sono stati dei passanti. Il conducente si è invece allontanato, salvo dopo presentarsi ai carabinieri; è stato quindi denunciato per omicidio stradale. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Undi 46 anni è statoieri sera da un’autoera a piedi sul ciglio della strada statale Appia, a Sessa Aurunca, nel Casertano. L’, secondo quanto accertato dai carabinieri,a non molta distanza da casa nella frazione Cascano di Sessa, quando è stato investito dalla vettura guidata da un imprenditore, che probabilmente non l’ha visto a causa del buio. A notare il corpo esanime sul ciglio della strada sono stati dei passanti. Il conducente si è invece allontanato, salvo dopo presentarsi ai carabinieri; è stato quindi denunciato per omicidio stradale. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Un uomo di 46 anni è stato travolto e ucciso ieri sera da un'auto mentre era a piedi sul ciglio della strada statale Appia

