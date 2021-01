Enea, a Portici “microcosmo” di luce organica per l’agricoltura del futuro (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Favorire la crescita di piante in ambienti chiusi attraverso l’utilizzo di una illuminazione di nuova generazione progettata per aumentare il comfort delle persone e risparmiare energia. È quanto si propone il progetto ISAAC (Innovativo Sistema illuminotecnico per l’Allevamento di vegetali in Ambienti Chiusi e per migliorare il benessere umano), finanziato con circa 4,8 milioni di euro dal Ministero dello Sviluppo Economico e avviato presso il Centro Ricerche Enea di Portici, dove si stanno sperimentando per la prima volta sulle piante sistemi di illuminazione basati su sorgenti OLED (Organic Light Emitting Diode). Il progetto riunisce competenze dell’Enea nel settore dell’agronomia e dell’illuminotecnica innovativa, del Gruppo FOS nel settore delle tecnologie informatiche e telecomunicazioni, e di Becar S.r.l., del Gruppo Beghelli, ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Favorire la crescita di piante in ambienti chiusi attraverso l’utilizzo di una illuminazione di nuova generazione progettata per aumentare il comfort delle persone e risparmiare energia. È quanto si propone il progetto ISAAC (Innovativo Sistema illuminotecnico per l’Allevamento di vegetali in Ambienti Chiusi e per migliorare il benessere umano), finanziato con circa 4,8 milioni di euro dal Ministero dello Sviluppo Economico e avviato presso il Centro Ricerchedi, dove si stanno sperimentando per la prima volta sulle piante sistemi di illuminazione basati su sorgenti OLED (Organic Light Emitting Diode). Il progetto riunisce competenze dell’nel settore dell’agronomia e dell’illuminotecnica innovativa, del Gruppo FOS nel settore delle tecnologie informatiche e telecomunicazioni, e di Becar S.r.l., del Gruppo Beghelli, ...

ENEAOfficial : RT @RiccardoBatt: 'COME RES': Costruiamo le #ComunitàEnergetiche #rinnovabili | Kick Off Meeting del DESK Italiano - RiccardoBatt : 'COME RES': Costruiamo le #ComunitàEnergetiche #rinnovabili | Kick Off Meeting del DESK Italiano… -

Ultime Notizie dalla rete : Enea Portici Enea presenta il progetto ISAAC: sistemi di illuminazione OLED per l'agricoltura del futuro Teleborsa Enea presenta il progetto ISAAC: sistemi di illuminazione OLED per l’agricoltura del futuro

Favorire la crescita di piante in ambienti chiusi attraverso l’utilizzo di una illuminazione di nuova generazione progettata per aumentare il ...

L'agricoltura del futuro si illumina con le sorgenti Oled

Favorire la crescita di piante in ambienti chiusi attraverso l’utilizzo di una illuminazione di nuova generazione progettata per aumentare il comfort delle persone e risparmiare energia. È quanto si p ...

Favorire la crescita di piante in ambienti chiusi attraverso l’utilizzo di una illuminazione di nuova generazione progettata per aumentare il ...Favorire la crescita di piante in ambienti chiusi attraverso l’utilizzo di una illuminazione di nuova generazione progettata per aumentare il comfort delle persone e risparmiare energia. È quanto si p ...