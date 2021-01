(Di mercoledì 20 gennaio 2021)- Importante colpo in entrata per l', attualmente saldamente al comando della classifica di Serie B. Il presidente Corsi regala a mister Dionisi l'esterno 1993 Stefano, che ...

sportli26181512 : #Empoli, dal Brescia arriva Sabelli: ufficiale: Il laterale classe 1993 si trasferisce in Toscana a titolo definiti… - DiMarzio : #Empoli, arriva #Sabelli dal #Brescia: il trasferimento è ufficiale | #calciomercato - enzolimatola : @Chiariello_CS Allegri dal Cagliari passò al Milan e vinse lo scudetto, Sacchi dal Parma, Sarri dall'Empoli al Napo… - paolopasquale : Baccalà alla livornese, frittata di porri e carciofi in umido con #vino della casa (Chianti) dal mitico #Capounto a… -

Ultime Notizie dalla rete : Empoli dal

Corriere dello Sport

Nella nostra rubrica nostalgica ricordiamo Lecce-Empoli 2-0 del 6 ottobre 1996. La gara, valevole per la quinta giornata, fu l’apice dell’avvio sprint dei giallorossi allenati da Gianpiero Ventura. Pr ..."E' un calciatore che sarebbe sprecato anche per la serie B, stiamo parlando di un marziano destinato ad una grandissima carriera e che sta crescendo ancora di più in queste ...