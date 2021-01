Embolo inseguito dalla polizia | l’ala del Gladbach scappa sui tetti

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Breel, ala del Borussia Moench, si è reso protagonista di un party illegale che ha violato le norme anti-Covid. I dettagli Breel, ala del Borussia Moench, si è reso protagonista di una fuga ma non su un campo di calcio. Lo svizzero, infatti, stava partecipando ad un party che vietava le norme anti-Covid. Come riportatoBILD laha fatto irruzione nell’abitazione: il calciatore èto suiper rifuguarsi in un altro appartamento dove è poi stato fermato. Leggi su Calcionews24.com