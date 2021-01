Emanuele Macaluso: "Dopo la Bolognina l'obiettivo esclusivo dei dirigenti è stato andare al governo" (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Apparentemente ormai conclusa, la vicenda politica del comunismo continua a generare dibattiti e polemiche ogni volta che si cerca di raccontare cosa ha realmente rappresentato quella galassia di uomini e donne eccezionali che fu il Pci. A cento anni dalla sua fondazione, Emanuele Macaluso e Claudio Petruccioli ne hanno ripercorso sviste e svolte epocali, ricordano le conquiste sociali di cui fu promotore e hanno ipotizzato strade alternative che l’Italia avrebbe potuto imboccare per scongiurare il declino politico e culturale del Paese. Il libro edito da Marsilio si intitola Comunisti a modo nostro. Storia di un partito lungo un secolo. Ne pubblichiamo un estratto, sull’ultima generazione dei dirigenti del Pci. M. A parte le discussioni che si possono fare sulla direzione di Occhetto, mi ha colpito che – Dopo la ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Apparentemente ormai conclusa, la vicenda politica del comunismo continua a generare dibattiti e polemiche ogni volta che si cerca di raccontare cosa ha realmente rappresentato quella galassia di uomini e donne eccezionali che fu il Pci. A cento anni dalla sua fondazione,e Claudio Petruccioli ne hanno ripercorso sviste e svolte epocali, ricordano le conquiste sociali di cui fu promotore e hanno ipotizzato strade alternative che l’Italia avrebbe potuto imboccare per scongiurare il declino politico e culturale del Paese. Il libro edito da Marsilio si intitola Comunisti a modo nostro. Storia di un partito lungo un secolo. Ne pubblichiamo un estratto, sull’ultima generazione deidel Pci. M. A parte le discussioni che si possono fare sulla direzione di Occhetto, mi ha colpito che –la ...

