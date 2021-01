Ecco perché quello indossato da Kamala Harris non è solo un cappotto (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Con i jeans e le sneakers Converse in campagna elettorale Kamala Harris ha già fatto la storia del costume. Nel giorno precedente l’insediamento del nuovo presidente Joe Biden alla Casa Bianca, previsto per il 20 gennaio, Kamala ha compiuto un ulteriore gesto simbolico a favore della libertà di espressione. Il 19 gennaio la prima vicepresidente donna (e di colore) degli Stati Uniti ha preso parte alla cerimonia in onore delle 400mila vittime americane decedute a causa del Covid-19. Al Lincoln Memorial di Washington, la Harris, accompagnata dal marito Douglas Emhoff e da Joe e Jill Biden (quest’ultima in viola, un colore colmo di simbolismi) ha tenuto un discorso commosso sulla necessità della nazione di iniziare un processo di guarigione collettivo. Il cappotto Pyer Moss In occasione del tributo ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Con i jeans e le sneakers Converse in campagna elettoraleha già fatto la storia del costume. Nel giorno precedente l’insediamento del nuovo presidente Joe Biden alla Casa Bianca, previsto per il 20 gennaio,ha compiuto un ulteriore gesto simbolico a favore della libertà di espressione. Il 19 gennaio la prima vicepresidente donna (e di colore) degli Stati Uniti ha preso parte alla cerimonia in onore delle 400mila vittime americane decedute a causa del Covid-19. Al Lincoln Memorial di Washington, la, accompagnata dal marito Douglas Emhoff e da Joe e Jill Biden (quest’ultima in viola, un colore colmo di simbolismi) ha tenuto un discorso commosso sulla necessità della nazione di iniziare un processo di guarigione collettivo. IlPyer Moss In occasione del tributo ...

