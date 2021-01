Ecco l’inviato voluto dall’Isola dei Famosi che però ha rifiutato (Di giovedì 21 gennaio 2021) Manca qualche settimana al debutto della nuova edizione dell’Isola dei Famosi, eppure aleggia molta incertezza attorno al cast ancora da definire nella sua totalità (per ora sono date per certe solo Patrizia Rossetti e Jill Cooper) e alla figura dell’inviato. Le ipotesi su chi potrebbe ricoprire tale ruolo si sono davvero sprecate, toccando nomi come Aurora Ramazzotti, Alvin e persino Tommaso Zorzi, attuale concorrente del Grande Fratello Vip. Il settimanale Nuovo, però, ha paventato l’ipotesi che il prossimo inviato dell‘Isola dei Famosi possa essere nientemeno che Giulio Berruti, attore e fidanzato della deputata di Italia Viva Maria Elena Boschi. Stando alle dichiarazioni del giornale, la produzione dell’Isola dei Famosi avrebbe fortemente voluto Giulio Berruti addirittura ... Leggi su trendit (Di giovedì 21 gennaio 2021) Manca qualche settimana al debutto della nuova edizione dell’Isola dei, eppure aleggia molta incertezza attorno al cast ancora da definire nella sua totalità (per ora sono date per certe solo Patrizia Rossetti e Jill Cooper) e alla figura del. Le ipotesi su chi potrebbe ricoprire tale ruolo si sono davvero sprecate, toccando nomi come Aurora Ramazzotti, Alvin e persino Tommaso Zorzi, attuale concorrente del Grande Fratello Vip. Il settimanale Nuovo,, ha paventato l’ipotesi che il prossimo inviato dell‘Isola deipossa essere nientemeno che Giulio Berruti, attore e fidanzato della deputata di Italia Viva Maria Elena Boschi. Stando alle dichiarazioni del giornale, la produzione dell’Isola deiavrebbe fortementeGiulio Berruti addirittura ...

RickDuFer : Per chi l'avesse persa in live, ecco la puntata in cui abbiamo affrontato un misterioso enigma inviato da chissà ch… - DAVIDPARENZO : @alfredo_mosca Ecco l’esegeta! Guarda che la cosa e’ molto semplice: ha detto esattamente quello che ho scritto io.… - ginammi : RT @PolicyMaker_mag: Ecco tutte le donne e gli uomini che compongono la nuova amministrazione di Joe #Biden. Dal suo capo di gabinetto #Ron… - PolicyMaker_mag : Ecco tutte le donne e gli uomini che compongono la nuova amministrazione di Joe #Biden. Dal suo capo di gabinetto… - MatteoToppeta : RT @eastwestEU: Sarà Ján Kubiš il nuovo capo della missione Onu in Libia. Intanto, migliorano le prospettive per un possibile accordo sulle… -

Ultime Notizie dalla rete : Ecco l’inviato Stefano Casanova, l'enfant prodige dell'edilizia italiana “Ecco la verità sui bonus contro la crisi economica e climatica” Fortune Italia