Ecco com' era fatto il lato B dei dinosauri

Se per qualche motivo tutto vostro, che non è il caso di approfondire, vi siete mai interrogati su quale aspetto avesse il sedere di un dinosauro, adesso potete finalmente ammirarne uno in tutto il ...

Per la prima volta i paleontologi hanno ricostruito nel dettaglio l'aspetto della "cloaca", l'apparato posteriore di un dinosauro ...

Mercedes EQA, ecco com’è vista dal vivo

Dichiara 426 km di autonomia e parte da meno di 50.000 €, incentivi di 10.000 € o 6.000 € esclusi Ne abbiamo sentito parlare per la prima volta al Salone di Francoforte del 2017, con la presentazione ...

Per la prima volta i paleontologi hanno ricostruito nel dettaglio l'aspetto della "cloaca", l'apparato posteriore di un dinosauro ...