Avellino – E' Domenico Airoma il nuovo Procuratore della Repubblica di Avellino. Nel pomeriggio è arrivato il via libera dal Plenum del Csm. Anche a Palazzo dei Marescialli c'è stata un'indicazione unanime per il magistrato, così come era avvenuto per la V Commissione.

Domenico Airoma è il nuovo procuratore di Avellino. Oggi pomeriggio, il plenum del Consiglio Superiore della Magistratura, lo ha eletto all’unanimità, votando a favore della proposta della V Commissio ...

Avellino – E’ Domenico Airoma il nuovo Procuratore della Repubblica di Avellino. Nel pomeriggio è arrivato il via libera dal Plenum del Csm. Anche a Palazzo dei Marescialli c’è stata un’indicazione un ...

