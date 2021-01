Durant - Harden - Irving | il trio più costoso della storia sarà anche il più forte?

Gazzetta_NBA : #Nba #Durant #Harden e #Irving: il trio più costoso della storia sarà anche il più forte? #BrooklynNets… - AndreaRo85 : Pensa quando tornerà il pubblico e Harden e Durant scopriranno il mortorio dei Nets invece dei suoni finti che nemmeno a Salonicco ?? - Dave_Trebbi : Stanotte Durant sontuoso. Brooklyn vince contro Milwaukee una gran partita, piena di parziali e cambi d’inerzia e s… - NbaReligion : #NBA #Nets James Harden e la facilità di giocare assieme a Durant: 'Siamo più maturi adesso, sappiamo cosa fare in… - ale_mayer : RT @parallelecinico: Rimbalzo in attacco di Harden, assist (il 12esimo) per Durant, sospensione con rilascio morbido a 3 metri di altezza,… -

No, there ultimately was no need to fit James Harden for a Miami Heat jersey. But that doesn’t mean the idea wasn’t kicked around in the locker room before Harden eventually was sent by the Houston ...The Houston Rockets said goodbye to a generational talent and franchise staple when they traded James Harden to the Brooklyn Nets. But the new regime is hoping Victor Oladipo can take Harden's ...