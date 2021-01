Due per mille ai partiti: Pd in testa con 7,4 milioni. Ma Renzi gli sfila 700 mila euro (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Roma, 20 gen – Due per mille ai partiti: il Pd è in testa con 7,4 milioni, ma Renzi gli sfila 700 mila euro. Nel 2020 (quindi con i redditi del 2019) il nuovo meccanismo di finanziamento pubblico dei partiti attraverso la dichiarazione dei redditi ha foraggiato le formazioni politiche con 18,9 milioni di euro. Circa 900 mila euro in più rispetto al 2019. I contribuenti che hanno deciso di versare il loro contributo sono il 3,32%, in lieve aumento. Infatti erano il 3,25% nel 2019. Quella che cambia drasticamente, invece, è la distribuzione delle risorse. Due per mille ai partiti: Pd ancora primo ma perde un milione di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Roma, 20 gen – Due perai: il Pd è incon 7,4, magli700. Nel 2020 (quindi con i redditi del 2019) il nuovo meccanismo di finanziamento pubblico deiattraverso la dichiarazione dei redditi ha foraggiato le formazioni politiche con 18,9di. Circa 900in più rispetto al 2019. I contribuenti che hanno deciso di versare il loro contributo sono il 3,32%, in lieve aumento. Infatti erano il 3,25% nel 2019. Quella che cambia drasticamente, invece, è la distribuzione delle risorse. Due perai: Pd ancora primo ma perde un milione di ...

