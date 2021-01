Due milioni per cinque conferenze auto - celebrative, il conto salato che Frontex presenta all'Ue" (Di mercoledì 20 gennaio 2021) L'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, Frontex, organizza ogni anno un evento auto - celebrativo al quale partecipano in centinaia tra dipendenti e ospiti. Il conto totale dei budget ... Leggi su europa.today (Di mercoledì 20 gennaio 2021) L'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera,, organizza ogni anno un evento- celebrativo al quale partecipano in centinaia tra dipendenti e ospiti. Iltotale dei budget ...

mariocalabresi : Due milioni di morti da #COVID19 nel mondo, la variante inglese entro Marzo sarà la più diffusa negli Stati Uniti.… - disinformatico : Ha 240 milioni di dollari in bitcoin e solo due tentativi per indovinare la password che li protegge - GDF : #GDF #Firenze #operazione 'Gemini'. #Sequestrati, a due società e due persone fisiche, 56 tra conti corrente e ra… - Piero42395724 : RT @Martinetus: Se in US hanno fatto brogli per milioni di voti, figuriamoci se non facevano votare due grulli a favore di Conte dopo la ch… - tribuna_treviso : La guardia di finanza ha eseguito un sequestro preventivo di 3,5 milioni. Gli accertamenti coinvolgono due imprendi… -