Dottoressa Chiara Manzi | la cucina evolution | «L’inulina è l’ingrediente del futuro» INTERVISTA ESCLUSIVA

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Alimentazione, cibo e buona tavola sono soltanto alcuni degli argomenti che noi di VelvetMag abbiamo avuto l’onore di affrontare con la. Ideatrice della, in occasione dell’uscita in libreria del suo ultimo libro “. In forma senza dieta”, edito da Art Joins Nutrition, laha svelato ricette e consigli utili per mangiare bene, con l’obiettivo di rimanere in salute oltre che in forma. Per ottenere i migliori risultati, dunque, ci ha parlato dei “falsi miti” da sfatare a tavola e di quei cibi che, al contrario, si conoscono poco ma che possono cambiare in meglio la nostra alimentazione.alla...