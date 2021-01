Doppia nevicata nel deserto in 50 anni | per la Bibbia segno della fine del mondo

Leggi su periodicoitaliano

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Ricollegandosi ad alcune parole profetiche di Isaia riportate nella, alcuni credenti sono convinti che laavvenuta nelsia ildei tempi: vediamo nel dettaglio “Ilarido gioirà, ilsi rallegrerà e fiorirà come una rosa” (Isaia 35, 1): con questi versi il profeta ebreo Isaia preannunciava quella che sarebbe stata, secondo lui, ladefinitiva del. Proprio domenica scorsa, per la prima volta in 50, la neve è caduta in due differenti deserti, uno in Algeria e l’altro in Arabia Saudita. Questo evento insolito è stato considerato dai credenti come una palese dimostrazione di quanto profetizzò Isaia in merito alla ...