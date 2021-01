Dopo Trump gli europei non hanno più fiducia nell’alleanza con gli Stati Uniti

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Un sondaggio realizzato prima dell’assalto al congresso rivela il danno inferto dal presidente statunitense uscente all’immagine del suo paese. E riporta in primo piano la questione di una difesa comune europea. Leggi

matteorenzi : Sono felice della svolta europeista e anti sovranista dopo il governo con Salvini. Ma evitate di dirci che l'agenda… - ilriformista : 'Ci risparmi ‘l’agenda #Biden è la mia agenda’ dopo aver detto che era quella di #Trump' #Renzi #Conte… - pietroraffa : Renzi a Conte:'Risparmi di dire ' l'agenda Biden è la nostra agenda', dopo aver detto ' l'agenda Trump è la nostra… - minomazz : Nessuno ama troppo il politically correct, è ridicolo. Invece Pompeo è un estremista di destra che punta ad avere u… - Ale93592269 : RT @IlPrimatoN: John Weaver, co-fondatore del Lincoln Project, lobby fondata da repubblicani nata con lo scopo di impedire la rielezione di… -

Trump grazia Levandowsky Lewandowsky fa parte di un lungo elenco ... Un vero e proprio comitato in difesa di Levandowsky, insomma, per cercare di riabilitarne l’immagine dopo la sentenza punitiva ...(Adnkronos). 'Alla folla sono state date in pasto delle bugie. E' il duro attacco lanciato a Donald Trump dal leader della maggioranza repubblicana al Senato, Mitch McConnell. McConnell ha poi segnala ...