Dopo la pandemia per ripartire servirà anche un nuovo linguaggio (di M. Garofalo) (Di mercoledì 20 gennaio 2021) (di Mauro Garofalo) A un anno dallo scoppio del coronavirus, sappiamo che il mondo precedente, il mondo di ieri, non basterà più, domani. In questa fine 2020, in molti si interrogano sui modelli che l’uomo post-pandemia dovrà adottare: a partire dal vaccino, dai nuovi assetti della geopolitica mondiale, ma anche dal nostro rapporto con l’ambiente, da ciò che mangiamo, dal rapporto con gli altri. In questo percorso ci potrà accompagnare uno sguardo più attento alle altre specie. E’ il suggerimento che viene da Roberto Mucelli, docente alla Sapienza di Roma, psicoterapeuta, esperto di comportamento animale e linguaggio. Nel suo ultimo studio (Uomo e/è Animale. Verso una Filosofia dei Linguaggi Interspecifici, su academia.edu) analizza il linguaggio interspecifico: “A seconda del pensiero che ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 20 gennaio 2021) (di Mauro) A un anno dallo scoppio del coronavirus, sappiamo che il mondo precedente, il mondo di ieri, non basterà più, domani. In questa fine 2020, in molti si interrogano sui modelli che l’uomo post-dovrà adottare: a partire dal vaccino, dai nuovi assetti della geopolitica mondiale, madal nostro rapporto con l’ambiente, da ciò che mangiamo, dal rapporto con gli altri. In questo percorso ci potrà accompagnare uno sguardo più attento alle altre specie. E’ il suggerimento che viene da Roberto Mucelli, docente alla Sapienza di Roma, psicoterapeuta, esperto di comportamento animale e. Nel suo ultimo studio (Uomo e/è Animale. Verso una Filosofia dei Linguaggi Interspecifici, su academia.edu) analizza ilinterspecifico: “A seconda del pensiero che ...

matteosalvinimi : #Salvini: Vi pare che un Parlamento che deve usare il VAR, come nel calcio, per vedere se un senatore dormiva o era… - lauraboldrini : Dopo il discorso del presidente Conte, ora la decisione spetta al Parlamento. Non è tempo di crisi al buio, altre… - Mov5Stelle : Noi parlamentari del MoVimento 5 Stelle faremo la nostra parte senza risparmiarci. Siamo pronti a ripartire dopo qu… - RizzoGiov : RT @matteosalvinimi: #Salvini: Vi pare che un Parlamento che deve usare il VAR, come nel calcio, per vedere se un senatore dormiva o era en… - ASSINEWS_it : #rassegnastampa le PMI italiane hanno bisogno di ricapitalizzazioni per circa 175 miliardi per restare a galla dopo… -

Ultime Notizie dalla rete : Dopo pandemia Dopo la pandemia per ripartire servirà anche un nuovo linguaggio (di M. Garofalo) L'HuffPost Minacce ad Appendino, gli anarchici in corteo dopo lo sgombero di corso Giulio Cesare

In testa sempre lo stesso striscione: «In quartiere con la pandemia, solo sgomberi e polizia ... per le strade di Aurora sino in corso Vercelli. Erano circa 150, dopo che l'appello è rimbalzato sui ...

Conte dopo la fiducia cosa farà oggi? (Possibile incontro con Mattarella)

Dopo l'apertura della crisi di governo da parte di Matteo Renzi, Giuseppe Conte ha incassato la fiducia al Senato e oggi potrebbe incontrare il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Possibil ...

In testa sempre lo stesso striscione: «In quartiere con la pandemia, solo sgomberi e polizia ... per le strade di Aurora sino in corso Vercelli. Erano circa 150, dopo che l'appello è rimbalzato sui ...Dopo l'apertura della crisi di governo da parte di Matteo Renzi, Giuseppe Conte ha incassato la fiducia al Senato e oggi potrebbe incontrare il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Possibil ...