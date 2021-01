“Dopo il GF Vip…” Tommaso Zorzi e Stefania Orlando | che bomba | fuori non si parla d’altro

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Due dei grandi protagonisti del ‘Grande Fratello Vip’ sono. I due sono amatissimi dal pubblico e il loro rapporto amichevole non ha fatto altro che far unire i fan dei vipponi, che adorano quel legame creatosi. Sono considerati possibili vincitori del reality show, insieme a Dayane Mello e Maria Teresa Ruta, anche se entrambi hanno mostrato insofferenza nei giorni scorsi. Hanno davvero reagito male alla notizia dell’allungamento del programma. Pensavano di dover concludere questa esperienza ad inizio febbraio, invece dovranno presumibilmente attendere la fine dello stesso mese. Nonostante dunque siano ancora rinchiusi nelle mura della Casa, per loro si prefigura già un futuro più che positivo in televisione. Non sanno ancora nulla, ma dall’esterno della trasmissione cominciano a ...