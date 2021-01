Dopo gli Usa, anche il Regno Unito si muove a difesa degli uiguri. Ecco come (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Giornata storica per il popolo uiguro. Dopo tanti anni di silenzio assordante sulla loro sorte — ricordiamo sempre anche il negato ingresso a Dolkun Isa al Senato italiano quando nell’estate del 2017 venne a denunciare l’inizio (!) della campagna di internamento di massa nello Xinjiang —, ieri sera gli Stati Uniti d’America hanno ufficialmente definito “genocidio” le atrocità in corso nei loro confronti da parte del governo di Pechino. L’ultimo atto di Mike Pompeo da segretario di Stato prima della transizione all’amministrazione Biden oggi è un addio pieno di significato verso Pechino. La decisione è avvenuta in contemporanea — e con un coordinamento notevole dei membri Ipac su entrambi i lati dell’Atlantico — con un voto storico anche alla Camera dei Comuni a Londra. A seguito di una proposta adottata alla Camera dei Lord e grazie ... Leggi su formiche (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Giornata storica per il popolo uiguro.tanti anni di silenzio assordante sulla loro sorte — ricordiamo sempreil negato ingresso a Dolkun Isa al Senato italiano quando nell’estate del 2017 venne a denunciare l’inizio (!) della campagna di internamento di massa nello Xinjiang —, ieri sera gli Stati Uniti d’America hanno ufficialmente definito “genocidio” le atrocità in corso nei loro confronti da parte del governo di Pechino. L’ultimo atto di Mike Pompeo da segretario di Stato prima della transizione all’amministrazione Biden oggi è un addio pieno di significato verso Pechino. La decisione è avvenuta in contemporanea — e con un coordinamento notevole dei membri Ipac su entrambi i lati dell’Atlantico — con un voto storicoalla Camera dei Comuni a Londra. A seguito di una proposta adottata alla Camera dei Lord e grazie ...

