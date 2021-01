Donnie Darko: Jake Gyllenhaal celebra i 20 anni del film con una foto speciale (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Jake Gyllenhaal ha dedicato un post su Instagram a Donnie Darko, esattamente vent'anni dopo la prima proiezione del film e la foto è davvero una chicca. Jake Gyllenhaal ha dedicato una foto su Instagram a Donnie Darko, esattamente vent'anni dopo la prima proiezione del film. Era infatti il 19 gennaio 2001 quando l'opera prima di Richard Kelly debuttò al Sundance, per poi diventare un cult dopo essere stato un flop in sala (uscire dopo l'11 settembre non aiutò, siccome parte della trama ruota intorno a un incidente aereo). Questa la didascalia del post di Gyllenhaal, che potete vedere sotto: "Ho tirato fuori il mio copione e alcuni ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 20 gennaio 2021)ha dedicato un post su Instagram a, esattamente vent'dopo la prima proiezione dele laè davvero una chicca.ha dedicato unasu Instagram a, esattamente vent'dopo la prima proiezione del. Era infatti il 19 gennaio 2001 quando l'opera prima di Richard Kelly debuttò al Sundance, per poi diventare un cult dopo essere stato un flop in sala (uscire dopo l'11 settembre non aiutò, siccome parte della trama ruota intorno a un incidente aereo). Questa la didascalia del post di, che potete vedere sotto: "Ho tirato fuori il mio copione e alcuni ...

