Donald Trump pensa al nuovo partito e ne grazia 143/ Anche l'italiano Tommaso Buti (Di mercoledì 20 gennaio 2021) L'ex presidente degli Usa, Donald Trump, sta pensando di fondare un nuovo partito: ecco la bomba sganciata dal Wall Street Journal

matteorenzi : Tenere insieme Donald Trump e @JoeBiden è come tenere insieme il diavolo e l'acqua santa #Tg2Post - chedisagio : Condannare 'I fatti di Capitol Hill' senza mai citare il responsabile di tutto ciò, Donald Trump ? - Tg3web : L'attesa è quasi finita. Domani Joe Biden presterà giuramento come 46esimo presidente degli Stati Uniti. Sarà un'in… - PoliticaNewsNow : Donald Trump concede grazia a 73 persone: c'è anche Steve Bannon - Qangaceiro : RT @marioadinolfi: Felice per la concessione della grazia presidenziale da parte di Donald Trump al mio amico Steve. -