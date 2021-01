Donald Trump non molla Gloria (Di mercoledì 20 gennaio 2021) “La mia ‘Gloria’ è stata usata durante azioni di inaudita violenza verbale e fisica. Mi dissocio e in quanto autore sono pronto a difendere i valori che veicola la canzone”. Così Umberto Tozzi, a commento del fatto che uno dei suoi brani più noti fosse stato usato poco prima dell’irruzione violenta a Capitol Hill. Donald Trump, che oggi 20 gennaio si prepara a lasciare la Casa Bianca al Presidente degli Stati Uniti Joe Biden, era stato infatti immortalato mentre guardava, insieme al suo staff, la “banda” dei suoi sostenitori scatenarsi sulle note di Gloria. Ora, se l’appello di Tozzi fosse arrivato a destinazione c’è da supporre che il brano sarebbe stato “messo nel cassetto” ma dalle parti di Trump, evidentemente, Gloria piace molto e così anche oggi ha fatto la sua comparsa audio. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 20 gennaio 2021) “La mia ‘’ è stata usata durante azioni di inaudita violenza verbale e fisica. Mi dissocio e in quanto autore sono pronto a difendere i valori che veicola la canzone”. Così Umberto Tozzi, a commento del fatto che uno dei suoi brani più noti fosse stato usato poco prima dell’irruzione violenta a Capitol Hill., che oggi 20 gennaio si prepara a lasciare la Casa Bianca al Presidente degli Stati Uniti Joe Biden, era stato infatti immortalato mentre guardava, insieme al suo staff, la “banda” dei suoi sostenitori scatenarsi sulle note di. Ora, se l’appello di Tozzi fosse arrivato a destinazione c’è da supporre che il brano sarebbe stato “messo nel cassetto” ma dalle parti di, evidentemente,piace molto e così anche oggi ha fatto la sua comparsa audio. ...

