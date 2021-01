Donald Trump grazia Steve Bannon e altri suoi alleati

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) In uno deiultimi atti da presidente degli Stati Uniti in carica, a poche ore dall’insediamento di Joe Biden,ha concesso laa un gruppo diamici e. Inclusi, suo ex capo stratega, ed Elliott Broidy, uno dei maggior fundraiser del presidente nella campagna del 2016. Un modo – scrive il New York Times – di continuare a usare il suo potere per compensare tutti quelli che hanno stretto rapporti con lui. Ma che sottolinea come molti deistretti collaboratori e sostenitori sono rimasti coinvolti in casi di corruzione di alto profilo.era stato incriminato e arrestato ad agosto dai procuratori federali di Manhattan: l’accusa, in concorso con ...