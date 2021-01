Doc – Nelle Tue Mani conquista la Francia, grandi elogi per l’interpretazione di Luca Argentero (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Dopo il successo da 8 milioni di telespettatori in media su Rai1, Doc – Nelle Tue Mani ha debuttato anche in Spagna e Portogallo e da gennaio è arrivato anche in Francia su TF1, ottenendo un’accoglienza entusiastica per la prima parte di stagione (8 episodi). Trasmesso in prima serata ogni mercoledì da quello che è il primo canale televisivo generalista francese, una sorta di omologo di Rai1, Doc – Nelle Tue Mani ha ricevuto il benvenuto dalla stampa e dai siti specializzati in Francia come un medical drama moderno ed emozionante. A colpire i francesi è stato soprattutto il fatto che la trama di Doc – Nelle Tue Mani sia ispirata ad una storia vera – anche se in modo molto blando, viste le tante differenze tra la storia del medico Pierdante ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Dopo il successo da 8 milioni di telespettatori in media su Rai1, Doc –Tueha debuttato anche in Spagna e Portogallo e da gennaio è arrivato anche insu TF1, ottenendo un’accoglienza entusiastica per la prima parte di stagione (8 episodi). Trasmesso in prima serata ogni mercoledì da quello che è il primo canale televisivo generalista francese, una sorta di omologo di Rai1, Doc –Tueha ricevuto il benvenuto dalla stampa e dai siti specializzati income un medical drama moderno ed emozionante. A colpire i francesi è stato soprattutto il fatto che la trama di Doc –Tuesia ispirata ad una storia vera – anche se in modo molto blando, viste le tante differenze tra la storia del medico Pierdante ...

