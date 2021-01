Disertare il patriarcato (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Nel nostro Paese esiste un problema sociale - legato alla cultura di matrice patriarcale - che convive insieme a quello della pandemia. Ha un nome ben preciso: violenza di genere. Un fenomeno strutturale che bisogna continuare a monitorare, soprattutto in questo particolare periodo storico in cui l’isolamento, la restrizione alla circolazione, l’instabilità economica continuano ad accrescere le richieste di aiuto per comportamenti violenti e aggressioni di uomini sulle donne e anche minori. I dati Istat pubblicati nel mese di maggio 2020 e relativi al lockdown – dal 1° marzo al 16 aprile 2020 – hanno registrato 5.031 telefonate valide al 1522, il numero verde di pubblica utilità promosso dal Dipartimento per le Pari Opportunità presso la presidenza del Consiglio, il 73% in più sullo stesso periodo del 2019. La campagna di sensibilizzazione ha di certo fatto sentire le donne meno sole ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Nel nostro Paese esiste un problema sociale - legato alla cultura di matrice patriarcale - che convive insieme a quello della pandemia. Ha un nome ben preciso: violenza di genere. Un fenomeno strutturale che bisogna continuare a monitorare, soprattutto in questo particolare periodo storico in cui l’isolamento, la restrizione alla circolazione, l’instabilità economica continuano ad accrescere le richieste di aiuto per comportamenti violenti e aggressioni di uomini sulle donne e anche minori. I dati Istat pubblicati nel mese di maggio 2020 e relativi al lockdown – dal 1° marzo al 16 aprile 2020 – hanno registrato 5.031 telefonate valide al 1522, il numero verde di pubblica utilità promosso dal Dipartimento per le Pari Opportunità presso la presidenza del Consiglio, il 73% in più sullo stesso periodo del 2019. La campagna di sensibilizzazione ha di certo fatto sentire le donne meno sole ...

HuffPostItalia : Disertare il patriarcato - corpieterranudm : RT @radiofujiko: Disertare il #patriarcato, la lotta alla #violenza maschile si mette in rete - laDiscussioneQ : Pari Opportunità: convegno per disertare il patriarcato - radiofujiko : Disertare il #patriarcato, la lotta alla #violenza maschile si mette in rete -

Ultime Notizie dalla rete : Disertare patriarcato Disertare il patriarcato, la lotta alla violenza maschile si mette in rete Radio Città Fujiko Uomini violenti contro le donne, un convegno presenta i dati dell’Emilia-Romagna

Il 14 e 15 gennaio si svolgerà online il convegno finale del progetto “Move on” per raccontare il lavoro con gli uomini autori di violenza nelle relazioni di intimità e lanciare la Rete della Regione ...

Il 14 e 15 gennaio si svolgerà online il convegno finale del progetto “Move on” per raccontare il lavoro con gli uomini autori di violenza nelle relazioni di intimità e lanciare la Rete della Regione ...