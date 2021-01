Discesa femminile Crans Montana 22 gennaio 2021 in tv | canale | orario e diretta streaming

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il programma della primaliberadi, valevole per la Coppa del Mondo 2020/di sci alpino. Tornano le gare di velocità sulle nevi svizzere, con Sofia Goggia che va a caccia di una altro successo per consolidare il primo posto nella classifica di specialità. La gara è in programma venerdì 22alle ore 10, e sarà trasmessa intv su Rai Sport ed Eurosport, oltre che insulle piattaforme Rai Play ed Eurosport Player. Sportface.it seguirà la sfida con unascritta aggiornata minuto per minuto. SportFace.

sportface2016 : #fisalpine Sci alpino, prima prova discesa femminile #CransMontana 2021: Sofia #Goggia la più veloce, terza Elena… - neveitaliasport : RT @neveitalia: Confermate le gare femminili di Garmisch: il 30-31 gennaio discesa e super-g prima di Cortina #FISAlpine #AlpineSkiing #18G… - neveitalia : Confermate le gare femminili di Garmisch: il 30-31 gennaio discesa e super-g prima di Cortina #FISAlpine… - alcinx : RT @neveitalia: Jasmine Flury torna a vincere in Coppa Europa: sua la prima discesa a Crans-Montana, azzurre fuori dalla top ten #FISAlpine… - neveitaliasport : RT @neveitalia: Jasmine Flury torna a vincere in Coppa Europa: sua la prima discesa a Crans-Montana, azzurre fuori dalla top ten #FISAlpine… -

Ultime Notizie dalla rete : Discesa femminile

Ma attenzione: se domani, per qualsiasi motivo, non si potesse fare la seconda prova, allora Bassino non potrebbe disputare nessuna delle due. A proposito delle due discese di venerdì e sabato, fatta ...Miglior tempo per Cochran-Siegle, 35/100 davanti a Travis Ganong; terzo tempo, a 48/100 dalla vetta, per l’austriaco Hannes Reichelt. Trentunesimo il primo degli azzurri, Matteo Marsaglia, poi 37° Dom ...