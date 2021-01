Diritti tv Serie A, Dal Pino: «Vicino l’accordo con i fondi» (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Paolo Dal Pino, presidente della Lega Serie A, ha parlato ai microfoni di Rai Sport prima della Supercoppa italiana contro il Napoli Paolo Dal Pino, presidente della Lega Serie A, ha parlato ai microfoni di Rai Sport prima della Supercoppa italiana contro il Napoli. Serie A – «Non sono concentrato sull’assemblea di domani e sulla mia rielezione. Oggi è un momento di sport, una partita che aspettavamo da tempo. Siamo felici di celebrare questo evento. Domani è importante che si trovi unità di intenti e unione con i club». MEDIA COMPANY – «Il primo giorno dopo la nomina avevo intenzione di creare la media company. La prossima settimana dovremmo finalizzare l’accordo con i fondi, mettendo al centro della Lega il business. Siamo fiduciosi che sia un tassello ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Paolo Dal, presidente della LegaA, ha parlato ai microfoni di Rai Sport prima della Supercoppa italiana contro il Napoli Paolo Dal, presidente della LegaA, ha parlato ai microfoni di Rai Sport prima della Supercoppa italiana contro il Napoli.A – «Non sono concentrato sull’assemblea di domani e sulla mia rielezione. Oggi è un momento di sport, una partita che aspettavamo da tempo. Siamo felici di celebrare questo evento. Domani è importante che si trovi unità di intenti e unione con i club». MEDIA COMPANY – «Il primo giorno dopo la nomina avevo intenzione di creare la media company. La prossima settimana dovremmo finalizzarecon i, mettendo al centro della Lega il business. Siamo fiduciosi che sia un tassello ...

SimaDioKan : La partecipazione al campionato di massima serie comporta diritti e doveri per le società calcistiche, vanno rispe… - CIAfra73 : RT @enrick81: @napoliforever89 @AgoCannella @famigliasimpson @Tvottiano @tw_fyvry @SfideTv @misterf_tweets @Gi01992 @Federic01996 @OltreTv… - MikyConsoli : @MDolcinelli Volevano essere sicuri che il brand serie A fosse oscurato dalla nebbia, così che non si abbassassero… - Giovannasalva20 : RT @SportInsider: Diritti TV. Mentre CVC si danna per chiudere con la serie A, e superare le non poche difficoltà fiscali e normative, Agne… - dumurin : RT @EnfantProdige: Ha detto che lei ed Endemol hanno acquistato i diritti di Julia per farne serie Poi bisognerebbe approfindire la questi… -

Ultime Notizie dalla rete : Diritti Serie Diritti tv, per la Serie A a rischio 300 milioni di ricavi dall’estero Il Sole 24 ORE Diritti tv Serie A, Dal Pino: «Vicino l’accordo con i fondi»

Paolo Dal Pino, presidente della Lega Serie A, ha parlato ai microfoni di Rai Sport prima della Supercoppa italiana contro il Napoli ...

Omar Sy è un Lupin nero. La storia stravolta dal politicamente corretto

L’attore protagonista della nuova serie di Netflix. Dal whitewashing al blackwashing: ovvero mettere sullo schermo personaggi che storicamente dovrebbero essere bianchi ...

Paolo Dal Pino, presidente della Lega Serie A, ha parlato ai microfoni di Rai Sport prima della Supercoppa italiana contro il Napoli ...L’attore protagonista della nuova serie di Netflix. Dal whitewashing al blackwashing: ovvero mettere sullo schermo personaggi che storicamente dovrebbero essere bianchi ...