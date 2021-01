DIRETTA | Usa | il giorno di Biden | Trump lascia la Casa Bianca

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) ROMA – Gli Stati Uniti voltano pagina. Alle 12 ora locale, le 18 italiane, Joe Biden presterà giuramento come 46esimo presidente degli Usa. Non sarà presente il presidente uscente Donald Trump, che ha lasciato la Casa Bianca questa mattina, Washington intanto si prepara ad una cerimonia deserta a causa del Covid e blindata per il timore di scontri, con un dispiegamento di forze di sicurezza senza precedenti.

Tutto è pronto per l'Inauguration Day, in una Washington blindata Joe Biden è pronto per insediarsi alla Casa Bianca come 46° Presidente USA: ecco a che ora e dove vedere la cerimonia. È finalmente ar ...