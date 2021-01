Diretta Udinese Atalanta Streaming video tv | un recupero delicato Serie A

(Di mercoledì 20 gennaio 2021)tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live della partita didiA (oggi mercoledì 20 gennaio).

Ultime Notizie dalla rete : Diretta Udinese

Il recupero del match tra Udinese e Atalanta, valido per la decima giornata della Serie A 2020/2021 e rinviato lo scorso 6 dicembre 2020 per il maltempo che si era abbattuto sulla Dacia Arena, si gioc ...Dopo il rinvio del 6 dicembre per impraticabilità del campo, si recupera la sfida di campionato tra i friulani e i nerazzurri ...