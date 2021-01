Dell'Utri assolto a Napoli. Il flop della Procura che aveva chiesto 7 anni (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Luca Fazzo L'ex senatore Fi accusato di peculato per 13 libri Della Biblioteca Girolamini. "Il fatto non sussiste" Non era solo una storia banale di acquisti disinvolti, di regali accettati senza sottilizzare. Per la Procura di Napoli la storia dei libri antichi spariti dalla Biblioteca dei Girolamini e approdati nella Biblioteca di Marcello Dell'Utri era ben di più, il punto di approdo di una trama micidiale: Dell'Utri, notoriamente cultore quasi maniacale di libri antichi ed incunaboli, che organizza dietro le quinte la nomina da parte del governo di un suo amico alla guida di una Delle raccolte più importanti d'Italia, con il preciso obiettivo di saccheggiarne la biblioteca. Dell'Utri, dicevano i pm, ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Luca Fazzo L'ex senatore Fi accusato di peculato per 13 libria Biblioteca Girolamini. "Il fatto non sussiste" Non era solo una storia banale di acquisti disinvolti, di regali accettati senza sottilizzare. Per ladila storia dei libri antichi spariti dalla Biblioteca dei Girolamini e approdati nella Biblioteca di Marcelloera ben di più, il punto di approdo di una trama micidiale:, notoriamente cultore quasi maniacale di libri antichi ed incunaboli, che organizza dietro le quinte la nomina da parte del governo di un suo amico alla guida di unae raccolte più importanti d'Italia, con il preciso obiettivo di saccheggiarne la biblioteca., dicevano i pm, ...

