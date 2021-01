Decreto legge 16 gennaio, è caos sulle seconde case in un’altra Regione: nessuno chiarisce, si rischia il “fai-da-te” (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il cosiddetto Decreto legge 16 gennaio è entrato in vigore da quattro giorni ma nessuno ha ancora chiarito l’aspetto riguardante le seconde case e i relativi spostamenti verso o di ritorno, da tali destinazioni specie se fuori Regione. La cosa più sconcertante è che sul sito del Governo, nella sezione dedicata, ancora campeggia il seguente messaggio: «La sezione FAQ (domande frequenti) è attualmente in aggiornamento in seguito all’entrata del Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, e il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) del 14 gennaio 2021. Le risposte riportate sono relative alle disposizioni in vigore fino allo scorso 15 gennaio». Tradotto: ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il cosiddetto16è entrato in vigore da quattro giorni maha ancora chiarito l’aspetto riguardante lee i relativi spostamenti verso o di ritorno, da tali destinazioni specie se fuori. La cosa più sconcertante è che sul sito del Governo, nella sezione dedicata, ancora campeggia il seguente messaggio: «La sezione FAQ (domande frequenti) è attualmente in aggiornamento in seguito all’entrata del142021, n. 2, e ildel Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) del 142021. Le risposte riportate sono relative alle disposizioni in vigore fino allo scorso 15». Tradotto: ...

Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 90

