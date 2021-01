Danza, al via #TBQresidenze (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il Teatro Biblioteca Quarticciolo di Roma (di seguito denominato TBQ), nella sua funzione di spazio di ospitalità rivolto prevalentemente alle scritture della drammaturgia contemporanea e alla scena contemporanea in genere attiva al suo interno una serie di progetti oltre che di pura programmazione anchedi sostegno e sviluppo di azioni a favore degli autori. In quest’ottica la Direzione introduce dal 2021 una nuova azione rivolta nello specifico al supporto alle creazioni in fieri dando casa e supporto tecnico ai lavori che, a causa della recente pandemia, non hanno ancora trovato compimento e necessitano di ulteriori fasi di ricerca e composizione per raggiungere una sintesi finale. Il progetto ha come risultati attesi: una maggiore attenzione al processo creativo; l’assegnazione di un tempo e uno spazio come supporto concreto alle produzioni; l’allargamento del perimetro delle ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il Teatro Biblioteca Quarticciolo di Roma (di seguito denominato TBQ), nella sua funzione di spazio di ospitalità rivolto prevalentemente alle scritture della drammaturgia contemporanea e alla scena contemporanea in genere attiva al suo interno una serie di progetti oltre che di pura programmazione anchedi sostegno e sviluppo di azioni a favore degli autori. In quest’ottica la Direzione introduce dal 2021 una nuova azione rivolta nello specifico al supporto alle creazioni in fieri dando casa e supporto tecnico ai lavori che, a causa della recente pandemia, non hanno ancora trovato compimento e necessitano di ulteriori fasi di ricerca e composizione per raggiungere una sintesi finale. Il progetto ha come risultati attesi: una maggiore attenzione al processo creativo; l’assegnazione di un tempo e uno spazio come supporto concreto alle produzioni; l’allargamento del perimetro delle ...

Ultime Notizie dalla rete : Danza via Al via due nuovi bandi internazionali di Biennale Collage Danza askanews La Biennale di Venezia / Biennale College – Danza 2021

