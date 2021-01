Daltrey degli Who difende la Brexit: “Sono contento di essere libero da Bruxelles” (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Londra, 20 gen – Roger Daltrey degli Who sostiene ancora la Brexit: ha risposto duramente alle critiche piovutegli addosso dopo la sua decisione di firmare una lettera a sostegno dei viaggi senza visto per i musicisti britannici dopo l’uscita della Gran Bretagna dalla Ue. Daltrey (Who), Gallagher e gli altri La lettera firmata dal leader degli Who, insieme ad altri volti noti come Liam Gallagher ed Elton John, ha invitato il governo britannico a “fare urgentemente quello che ha detto che avrebbe fatto, cioè negoziare viaggi senza scartoffie in Europa per gli artisti britannici e le loro crew” e ha sostenuto che altrimenti “molti tour non saranno fattibili, soprattutto per i giovani musicisti emergenti che stanno già lottando per stare a galla a causa del Covid”. “Si alla Brexit, Ue è ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Londra, 20 gen – RogerWho sostiene ancora la: ha risposto duramente alle critiche piovutegli addosso dopo la sua decisione di firmare una lettera a sostegno dei viaggi senza visto per i musicisti britannici dopo l’uscita della Gran Bretagna dalla Ue.(Who), Gallagher e gli altri La lettera firmata dal leaderWho, insieme ad altri volti noti come Liam Gallagher ed Elton John, ha invitato il governo britannico a “fare urgentemente quello che ha detto che avrebbe fatto, cioè negoziare viaggi senza scartoffie in Europa per gli artisti britannici e le loro crew” e ha sostenuto che altrimenti “molti tour non saranno fattibili, soprattutto per i giovani musicisti emergenti che stanno già lottando per stare a galla a causa del Covid”. “Si alla, Ue è ...

