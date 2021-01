Dalle stelle all’addio, Fonseca ‘trema’: c’è l’inatteso ritorno per la Roma (Di mercoledì 20 gennaio 2021) La sconfitta contro lo Spezia (dopo il derby) ha alimentato i dubbi su Fonseca: riunione della Roma e si ipotizza un inatteso ritorno Una disfatta dietro l’altra: in quattro giorni il mondo della Roma si è capovolto. Dal sognare la vetta al ritrovarsi in una crisi che non ha perché. La debacle nel derby contro Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 20 gennaio 2021) La sconfitta contro lo Spezia (dopo il derby) ha alimentato i dubbi su: riunione dellae si ipotizza un inattesoUna disfatta dietro l’altra: in quattro giorni il mondo dellasi è capovolto. Dal sognare la vetta al ritrovarsi in una crisi che non ha perché. La debacle nel derby contro Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

LegaSalvini : IL DUO SCIAGURA: DALLE STELLE A MASTELLA - lucy_esposito : RT @lisadagliocchib: Quali nobili storie leggiamo nei vostri occhi profondi come il mare! Mostrateci le vostre memorie, fatte di stelle e d… - r31458893 : RT @lisadagliocchib: Quali nobili storie leggiamo nei vostri occhi profondi come il mare! Mostrateci le vostre memorie, fatte di stelle e d… - NickyGyj : RT @lisadagliocchib: Quali nobili storie leggiamo nei vostri occhi profondi come il mare! Mostrateci le vostre memorie, fatte di stelle e d… - MichaelGiulian2 : RT @lisadagliocchib: Quali nobili storie leggiamo nei vostri occhi profondi come il mare! Mostrateci le vostre memorie, fatte di stelle e d… -

Ultime Notizie dalla rete : Dalle stelle La vera storia di "Tu scendi dalle Stelle" Il Faro Online