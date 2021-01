Dalla Xylella curata con il sapone alle teorie no-vax: chi è Lello Ciampolillo, il senatore che ha votato in extremis (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Crisi di governo: chi è Lello Ciampolillo, il politico del Var in Senato La crisi di governo si è risolta, quantomeno in Parlamento, con un voto thrilling al Senato, che ha visto anche l’intervento del Var per verificare la validità del voto di Lello Ciampolillo: ecco chi è il politico diventato l’uomo del momento. Alfonso Ciampolillo, detto Lello, è nato a Bari il 2 febbraio 1972. Di professione impiegato, nel 2009 si candida a sindaco della sua città natale per il Movimento 5 Stelle, ottenendo 767 voti, pari allo 0,4% dei consensi. Nel 2013 viene eletto al Senato per il Movimento 5 Stelle nella circoscrizione Puglia. Membro della VIII Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) e della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi ... Leggi su tpi (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Crisi di governo: chi è, il politico del Var in Senato La crisi di governo si è risolta, quantomeno in Parlamento, con un voto thrilling al Senato, che ha visto anche l’intervento del Var per verificare la validità del voto di: ecco chi è il politico diventato l’uomo del momento. Alfonso, detto, è nato a Bari il 2 febbraio 1972. Di professione impiegato, nel 2009 si candida a sindaco della sua città natale per il Movimento 5 Stelle, ottenendo 767 voti, pari allo 0,4% dei consensi. Nel 2013 viene eletto al Senato per il Movimento 5 Stelle nella circoscrizione Puglia. Membro della VIII Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) e della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi ...

