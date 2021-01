Dal Recovery alla politica industriale. Ecco i nodi economici davanti a Conte (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Ove al prof. avv. Giuseppe Conte fosse mancato quel pizzico di ego che è comunque essenziale per essere inquilino del piano nobile di Palazzo Chigi, glielo avrebbe inculcato in poche sedute il suo portavoce e personal trainer Rocco Casalino. Quest’ultimo, però, non ha dovuto faticare troppo. Il prof. avvocato è tornato a Palazzo stanco ma soddisfatto delle due giornate campali a Palazzo Montecitorio e Palazzo Madama. Ora, però, è alle prese con la definizione del patto di legislatura che il segretario del Partito democratico (Pd) chiede da tempo e che sino ad ora pare non sia stato concluso principalmente a ragione delle differenze profonde tra Pd, Liberi e Uguali (LeU) e Italia Viva, da un lato, e Movimento Cinque Stelle (M5S), dall’altro. Queste divergenze sono state appianate dal timore di andare alle urne o dall’innesto di nuovi virgulti nella maggioranza dopo ... Leggi su formiche (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Ove al prof. avv. Giuseppefosse mancato quel pizzico di ego che è comunque essenziale per essere inquilino del piano nobile di Palazzo Chigi, glielo avrebbe inculcato in poche sedute il suo portavoce e personal trainer Rocco Casalino. Quest’ultimo, però, non ha dovuto faticare troppo. Il prof. avvocato è tornato a Palazzo stanco ma soddisfatto delle due giornate campali a Palazzo Montecitorio e Palazzo Madama. Ora, però, è alle prese con la definizione del patto di legislatura che il segretario del Partito democratico (Pd) chiede da tempo e che sino ad ora pare non sia stato concluso principalmente a ragione delle differenze profonde tra Pd, Liberi e Uguali (LeU) e Italia Viva, da un lato, e Movimento Cinque Stelle (M5S), dall’altro. Queste divergenze sono state appianate dal timore di andare alle urne o dall’innesto di nuovi virgulti nella maggioranza dopo ...

reportrai3 : #Report 21.20 @RaiTre ? La transizione energetica: 70mld dal Recovery Fund ? La Sicilia può diventare hub europeo d… - lauraboldrini : Ieri Italia Viva è uscita dal Governo. Oggi dice che si può ricucire. Per favore, serietà! Non si gioca col Paese.… - matteosalvinimi : Un milione di agricoltori italiani presi in giro dal governo, nel 'Recovery Plan' previsti meno di 2 miliardi nei p… - fcterni : #CoffeeBreak l'Italia è il primo paese beneficiato dal Recovery Fund, cosi' dicono i traditori degli italiani ! inf… - Esterin62237737 : RT @rrico_e: Renzi sarà un cazzaro ma non é coglione. Ora ha in mano il governo e tutte le leggi o approvazioni da fare.Dal recovery al me… -

Ultime Notizie dalla rete : Dal Recovery Toscana, solita Cenerentola: briciole dal Recovery fund. Soldi solo per due opere Il Tirreno Governo: Landini, convochi subito le parti sociali

Mi aspetto che da stamattina il governo convochi le parti sociali e si inizi quel lavoro che in questo mese la discussione della crisi ha bloccato", a partire "dal confronto di merito sul Recovery ...

PNRR, digitale e innovazione: cosa manca per colmare il gap dell’Italia

Le carenze “digitali” dell’Italia non sono cosa nuova, ma frutto della scarsa lungimiranza della precedente classe dirigente, oltre che dei numerosi problemi storici legati al sistema Paese. Per quest ...

Mi aspetto che da stamattina il governo convochi le parti sociali e si inizi quel lavoro che in questo mese la discussione della crisi ha bloccato", a partire "dal confronto di merito sul Recovery ...Le carenze “digitali” dell’Italia non sono cosa nuova, ma frutto della scarsa lungimiranza della precedente classe dirigente, oltre che dei numerosi problemi storici legati al sistema Paese. Per quest ...