Da vertici Ue appello a stabilità governo Italia | è essenziale

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) "Sono molto soddisfatto che il voto di fiducia sia passato: perché è fondamentale lapolitica nell'insieme degli Stati membri per poter attuare tutte le decisioni fondamentali che abbiamo preso nei mesi passati: i piani di vaccinazione, la prevenzione della pandemia, l'avvio del programma di ripresa economica". Lo ha detto durante una conferenza stampa al Parlamento europeo, oggi a Bruxelles, Antonio Costa, capo delportoghese che esercita la presidenza semestrale di turno del Consiglio Ue, in risposta a una domanda sul rischio d'inche comporta la maggioranza incerta su cui si regge ilno, dopo il voto di fiducia di ieri, e sulla necessità di presentare prossimamente all'Ue i Piani nazionali di ripresa e resilienza."La- ha aggiunto ...

Massimo10489625 : ???? DISPERATO AVVISO DEI VERTICI MILITARI AMERICANI AI SOLDATI: “OBBEDITE” -

Ultime Notizie dalla rete : vertici appello

La Gazzetta del Mezzogiorno

“La stabilità – ha aggiunto Costa – è assolutamente essenziale per garantire il successo della ripresa in tutti i 27 stati membri non solo in Italia”. “Siamo di fronte a una crisi incredibilmente grav ...Il Senato vota la fiducia al governo con 156 voti a favore, 140 contrari e 16 astenuti ROMA, 20 GEN - Il Senato ha votato la fiducia a Conte con 156 voti, una maggioranza stretta, che permette al go ...