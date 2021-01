Da Conte a Biden | la politica che non si rinnova La riflessione di D’Ambrosio

Leggi su formiche

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Nel giro di poche ore siamo passati dalla diretta dal Senato italiano, con Giuseppe, al giuramento di Joseph RobinetteJr. A parte il nome di battesimo in comune, altri paralleli e convergenze sono tutte da cercare, per il passato, e da costruire, per il futuro. Non parliamo di persone, ovviamente, ma di, tra pandemia e crisi economica, e tant’altro. Il “Democracy Index – The Economist” pone gli Stati Uniti al 25° posto e l’Italia al 35°, ambedue non tra le democrazie piene (full) ma tra quelle difettose, danneggiate (flawed). A ognuno i suoi panni danneggiati e sporchi da lavare: non c’è dubbio che sono tanti! Alcuni simili, altri no. Riusciranno gli esecutivi interessati a salire in classica verso una democrazia più piena? Risposta difficilissima. La risposta, tuttavia non sta tanto nei discorsi inaugurali, ...