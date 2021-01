Da Bannon al rapper Lil Wayne, chi sono i 73 graziati da Donald Trump (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Washington, 20 gen – sono 73 i condannati graziati da Donald Trump è 70 le sentenze commutate nel suo ultimo giorno da presidente degli Stati Uniti. Lo rende noto la Casa Bianca. Quella del perdono last minute non è un’iniziativa del tycoon, ma una tradizione tramandata di presidente in presidente. Bannon tra i graziati da Trump E’ arrivata la grazia totale per Steve Bannon, ex-stratega di Trump e fondatore del media indipendente Breitbart, «perseguito con accuse relative a frodi derivanti dal suo coinvolgimento in un progetto politico». La nota precisa che Bannon è stato «un leader importante nel movimento conservatore ed è noto per il suo acume politico». Bannon era stato arrestato ad agosto per la ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Washington, 20 gen –73 i condannatidaè 70 le sentenze commutate nel suo ultimo giorno da presidente degli Stati Uniti. Lo rende noto la Casa Bianca. Quella del perdono last minute non è un’iniziativa del tycoon, ma una tradizione tramandata di presidente in presidente.tra idaE’ arrivata la grazia totale per Steve, ex-stratega die fondatore del media indipendente Breitbart, «perseguito con accuse relative a frodi derivanti dal suo coinvolgimento in un progetto politico». La nota precisa cheè stato «un leader importante nel movimento conservatore ed è noto per il suo acume politico».era stato arrestato ad agosto per la ...

FedericoSantori : Grazia a Steve #Bannon e al rapper Lil Wayne (possesso illecito d'armi). Intanto (non che ci fossero dubbi) condan… - Efisio31251859 : RT @IlPrimatoN: Nonostante gli appelli nessun provvedimento di clemenza è arrivato per Assange e Snowden - cecchigia60 : Nonostante gli appelli nessun provvedimento di clemenza è arrivato per Assange e Snowden - IlPrimatoN : Nonostante gli appelli nessun provvedimento di clemenza è arrivato per Assange e Snowden - EnfantProdige : RT @FedericoSantori: Grazia a Steve #Bannon e al rapper Lil Wayne (possesso illecito d'armi). Intanto (non che ci fossero dubbi) condanne… -