Cristiano Ronaldo fa 706 gol e diventa leggenda: è il miglior marcatore della storia del calcio! (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Cristiano Ronaldo in occasione di Juventus-Napoli stabilisce un altro record personale. leggenda o realtà? Ormai è difficile fare distinzione quando si parla di Cristiano Ronaldo. Il portoghese, infatti, anche in occasione della finale di Supercoppa Italiana è riuscito a stabilire e conquistare un altro record personale. Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI! Cristiano Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

goal : GOAL! Cristiano Ronaldo puts Juventus in front in the Supercoppa! ?? - OptaPaolo : 32 - Cristiano Ronaldo ha segnato 32 gol nelle ultime 32 presenze con la Juventus in tutte le competizioni. Costant… - futbolarena : GOL! Juventus 1-0 Napoli (64' Cristiano Ronaldo) - ewamimii_ : RT @_Stevemensa: CRISTIANO RONALDO ?????????????????????????????????? Fino Alla Fine ???????? - adkheyouuu : Cristiano Ronaldo quel homme ! -