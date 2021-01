Crisi Governo, Zingaretti: «Evitato salto nel buio. Ora rafforzare la maggioranza» (Di mercoledì 20 gennaio 2021) «Ora dobbiamo gestire piano vaccinale, dobbiamo discutere il recovery, dobbiamo concentrarci sui problemi degli italiani, vuol dire affrontare le emergenze», così Nicola Zingaretti, leader del Partito Democratico, ospite a “Radio Immagina”, il giorno dopo del sì del Senato al Governo Conte. Niente maggioranza assoluta, soltanto 156 voti favorevoli. Numeri che consentono all’esecutivo oggi di andare avanti. I no sono stati 140; 16 invece gli astenuti. leggi anche l’articolo —> Sgarbi attacca la Segre: «Ha mai manifestato indignazione per suo marito?», ma si sbaglia «È stato Evitato un salto nel buio, ora dobbiamo gestire piano vaccinale, dobbiamo discutere il recovery, ora dobbiamo concentrarci sui problemi degli italiani, vuol dire affrontare le emergenze», ha detto il segretario ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 20 gennaio 2021) «Ora dobbiamo gestire piano vaccinale, dobbiamo discutere il recovery, dobbiamo concentrarci sui problemi degli italiani, vuol dire affrontare le emergenze», così Nicola, leader del Partito Democratico, ospite a “Radio Immagina”, il giorno dopo del sì del Senato alConte. Nienteassoluta, soltanto 156 voti favorevoli. Numeri che consentono all’esecutivo oggi di andare avanti. I no sono stati 140; 16 invece gli astenuti. leggi anche l’articolo —> Sgarbi attacca la Segre: «Ha mai manifestato indignazione per suo marito?», ma si sbaglia «È statounnel, ora dobbiamo gestire piano vaccinale, dobbiamo discutere il recovery, ora dobbiamo concentrarci sui problemi degli italiani, vuol dire affrontare le emergenze», ha detto il segretario ...

