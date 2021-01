Crisi di governo | ultime notizie Renzi | “Non ci hanno asfaltato Diciamo sì a un Governo di unità nazionale”

(Di mercoledì 20 gennaio 2021)didi oggi, 20 gennaioDI– Il premier Giuseppe Conte ha ottenuto la fiducia al Senato con una maggioranza relativa di 156 voti. Fin dall’inizio, quello al Senato, si prospettava come un passaggio delicato e complesso per il premier: molti interlocutori, sia a Montecitorio che a Palazzo Madama,infatti deciso di attendere, di rimanere alla finestra, aspettando il tavolo per il patto di legislatura che si aprirà nei prossimi giorni, con il quale il premier immagina di attirare nuovi parlamentari per rafforzare la propria maggioranza, con l’apertura su alcuni dossier, a cominciare da quello sulla legge elettorale proporzionale. Conte andrà ...

Presidente Casini, in aula ha chiesto a Giuseppe Conte e Matteo Renzi di recuperare un «filo comune per andare avanti assieme». Ha cioè dettato in Aula una lezione della ...Il premier non si dimetterà ma informerà Mattarella della situazione dopo il voto di ieri sera al Senato. Il cui risultato è tutt’altro che esaltante. Tecnicamente non ha perso. Giuseppe Conte è andat ...